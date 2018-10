Intr-o scrisoare adresata comisarului european pentru munca, Marianne Thyssen, Vasilescu arata ca "pozitia constanta a Romaniei este ca muncitorii europeni beneficiaza de tratament egal in statele membre (ale Uniunii Europene - n. red.) unde muncesc".

Proiectul austriac prevede adaptarea alocatiilor familiale la costul vietii din tarile unde traiesc copiii angajatilor. Reforma, criticata de Comisia Europeana, ar putea duce la scaderea de la 172 de euro la 85 de euro a alocatiei pentru copiii din Romania ai caror parinti muncesc in Austria. Ar putea fi afectati aproape 150.000 de copii, dintre care multi sunt romani.

Masura a fost promisa in campania electorala de guvernantii austrieci si ar putea asigura Austriei economii de peste 100 de milioane de euro pe an, informeaza Agerpres.

Guvernul de la Viena justifica masura prin nivelul actual "disproportionat" fata de costul vietii din alte tari al alocatiilor pentru copii, care pot ajunge la 223 de euro pe luna, dar recunoaste ca reforma ar putea fi respinsa de Curtea de Justitie a UE.

Sectorul austriac al ingrijirilor pentru persoanele in varsta, in care sunt angajati multi lucratori straini, mai ales slovaci si romani, si-a exprimat ingrijorarea fata de efectul reducerii alocatiilor. Sunt vizate direct ingrijitoarele straine care muncesc in Austria timp de cateva saptamani isi lasa copiii acasa.