"In niciun caz nu se poate interpreta ca prin depunerea unei anumite solutii intre cele 10 lucrari solicitate de C.S.M. s-ar urmari influentarea Presedintelui Romaniei, aceste lucrari nefiind inaintate acestuia. Pentru lamurirea tuturor aspectelor, am solicitat C.S.M. sa-mi comunice oficial daca la dosarul meu de candidatura exista o astfel de solutie de clasare. Telefonic, mi s-a confirmat faptul ca nu exista, urmand sa primesc in zilele urmatoare si raspunsul in scris. Solicitarea am formulat-o catre C.S.M. intrucat gestioneaza dosarele profesionale ale magistratilor, in conformitate cu legea si in virtutea rolului de garant al independentei justitiei", afirma procurorul general intr-un mesaj dat publicitatii vineri, privind documentele depuse in procedura de numire in functie, potrivit Agerpres.

Procurorul general al PICCJ a facut aceste precizari in legatura cu afirmatiile ministrului Justitiei privind depunerea in mapa de candidatura a unei rezolutii de clasare a dosarului Presedintelui Romaniei.

Pentru numirea in functia de procuror general se depun de catre candidat un numar de 10 lucrari intocmite in functia de judecator sau procuror

", arata procurorul general in mesajul transmis de Biroul de informare si relatii publice din cadrul PICCJ.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri ca a declansat procedura de revocare din functie a procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar.