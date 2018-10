"Nu am avut intalnire cu domnul Tutuianu. In ceea ce priveste acuzatiile care au aparut in spatiul public, cred ca va referiti la inregistrari, am vazut si postarea lui Mircea Draghici, trezorierul partidului, nu exista niciun fel de adevar in aceasta minciuna. PSD nu a dat, nu a alocat, nu a furnizat, nu a platit niciunei institutii de presa, niciunei institutii, nimanui, doua milioane de euro pentru a sustine pe cineva si pentru a bloca pe altcineva. Asta este o afirmatie foarte grava, care trebuie dovedita, imi pare rau, este colegul meu, dar cred ca demersul Antenei 3 este un demers corect, pentru ca nu te poti juca cu astfel de afirmatii. Am inteles ca sunt discutii interne din partid, dar asta nu inseamna ca daca discutam noi intre noi in partid trebuie sa ne injuram, sa ne batem, sa ne scuipam, sa ne jignim. Eu nu am fost la nicio intalnire, de cand sunt in PSD, indiferent ca a fost intalnire judeteana, nationala, regionala, locala, in care sa se fi discutat in astfel de termeni. Lucrurile astea trebuie dovedite, argumentate", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat ce parere are de noile acuzatii aduse de Adrian Tutuianu conducerii partidului, printre care aceea ca la Antena 3 nu a mai putut sa apara pentru ca s-au platit 2 milioane de euro, potrivit Agerpres.

Dragnea a mentionat ca el nu este "seful sanctionarilor in PSD", iar despre tot ce este legat de Adrian Tutuianu se va discuta si se va lua o decizie in sedinta Comitetul Executiv National al partidului.

"In legatura cu cei care inregistreaza, ca trebuie sa ii pedepseasca cineva, sa-i identifice cine poate pe cei care au inregistrat si sa ii pedepseasca, dar asta nu inseamna ca cine a spus niste lucruri este nevinovat. E ca si cum cineva este prins ca fura, cineva il inregistreaza si problema nu e cu cel care a furat, ci cu cel care l-a inregistrat. Cred ca se pune problema gresit", a mentionat liderul PSD.

Dragnea a afirmat ca nu ii va face plangere penala lui Tutuianu, iar deocamdata el este primitor de plangeri.

"Nu o sa fac niciodata vreo plangere penala sau vreun fel de plangere in vreo instanta vreunui coleg de partid, indiferent ce face, pentru ca aici sunt masuri politice care se pot lua sau nu. Plangeri penale am primit eu destul, primesc si clasari, am primit si astazi clasare la o plangerea facuta de doamna Turcan si de domnul Valceanu, Vlasceanu, nu ii retin numele", a aratat el.

In alta ordine de idei, Dragnea a mentionat ca vineri nu a avut o intalnire cu presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu.