"Este o procedura legala, pleaca de la altcineva, soseste la altcineva, eu nu am cum nici sa influentez, nici nu doresc acest lucru si nici nu vreau sa comentez. Nu vreau sa fac interpretarea momentului fiindca nu am destule informatii si, pur si simplu, noi, ca formatiune politica, nu suntem in niciun fel parte in acest proces.

E Guvern, e ministru, e Parchetul si e presedintele, deci noi nici tangential nu suntem interesati si implicati, nu putem sa ne implicam. Fiind vorba despre o procedura foarte bine stabilita, chiar nu vreau sa comentez. Va decide presedintele ce are de decis, punct", a aratat Kelemen Hunor, potrivit Agerpres.