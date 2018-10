Cucsa, vicepresedinte al Comisiei SRI, il acuza pe Augustin Lazar ca doreste sa-si salveze scaunul de procuror general mintind.

''Procurorul general dovedeste ca ridicolul nu mai conteaza atunci cand vine vorba sa isi salveze pielea. Augustin Lazar spera ca prin manipulare poate sa justifice faptul ca a tinut la saltea protocoalele secrete incheiate de procuratura cu Serviciul de Informatii, dar mai ales propriul protocol semnat cu SRI. Acesta considera ca folosind minciuna va reusi sa arunce vina semnarii unor protocoale ilegale. Ceea ce pierde din vedere procurorul general, atunci cand vorbeste de HG 231 din 2005, este ca aceasta hotarare nu face referire la protocoale secrete, la protocoale prin care sa se adauge la lege, prin care SRI devine organ de cercetare penala. Daca analizam cu atentie vom vedea ca HG nu face decat sa enunte o serie de principii pe care se bazeaza lupta impotriva coruptiei, printre care statul de drept, domnia legii sau apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor. Nicidecum nu se vorbeste despre protocoale secrete in forma adoptata de Parchetul General si SRI, care au incalcat grav legea si drepturile romanilor'', arata Cucsa, intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES.

Acesta precizeaza ca nicaieri in HG nu se vorbeste despre un proces inechitabil, despre ascunderea probelor fata de invinuiti.

''Nu se face referire in HG despre echipele mixte sau despre faptul ca procurorii trebuie sa raporteze agentilor SRI. Acestea sunt doar inventii ale unor minti inradacinate in vechea gandire comunisto-securista. In calitate de vicepresedinte al Comisiei SRI am avut posibilitatea sa vad protocoalele - si cele care inca nu sunt publice - si pot sa spun ca niciunul dintre acestea nu are legatura cu HG mentionata de Parchetul General ori cu vreo alta lege in vigoare. De ce? Pentru ca nicaieri in legislatia noastra nu se vorbeste despre protocoale secrete intre servicii si procurori'', mentioneaza deputatul.

Parchetul General a precizat vineri ca Planul de actiune pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA), adoptat in anul 2005 printr-o hotarare de Guvern, stabileste "fara echivoc" incheierea unor protocoale intre parchete si ministere cu SRI, SIE si CSAT.

"Planul de actiune pentru implementarea SNA stabileste, fara echivoc, in sarcina Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationala Anticoruptie (fost Parchetul National Anticoruptie), Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Interne, incheierea unor protocoale pentru stabilirea procedurilor de comunicare cu Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, alte structuri de informatii'', a aratat PG.

Astfel, Parchetul General sustinea ca, prin HG nr. 231 din data de 30 martie 2005 privind "aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2005 - 2007 si a Planului de actiune pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie pe perioada 2005 - 2007", in cadrul domeniului prioritar II "Combaterea Coruptiei" din Strategia Nationala Anticoruptie (SNA) s-a prevazut ca, "in vederea cresterii operativitatii si eficientei in activitatea de urmarire penala, va fi consolidat controlul efectiv si nemijlocit al procurorului asupra activitatilor de investigare si cercetare penala efectuate de politia judiciara. De asemenea, se vor pune la punct proceduri care sa permita sesizarea de indata a procurorului de catre structurile informative si de investigatie prin transmiterea oricaror informatii si suport probator referitoare la savarsirea unor acte sau fapte de coruptie sau crima organizata".