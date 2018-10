"Eu trebuie sa primesc raspuns - si o sa il primesc, nu eu personal, ci partidul - la afirmatia care se refera la incapacitatea Romaniei de a nu putea gestiona Presedintia Consiliului UE, asta mi se pare o afirmatie foarte serioasa si, daca exista argumente, vreau sa discutam, daca nu exista, trebuie sa nu mai folosim aceasta expresie pentru ca nu exista niciun motiv. Guvernul este pregatit, Camera Deputatilor este pregatita, secretarul general al comisiei europene a spus lucrul asta cand a venit aici si a avut intalniri pline de substanta si cred ca este bine sa nu ne jucam cu vorbele", a afirmat Dragnea, potrivit Agerpres.

El a spus ca luni o sa se intalneasca cu liderul ALDE si o sa discute pe aceasta tema. "Sunt sigur ca are niste argumente foarte serioase sau poate a vrut sa spuna altceva", a spus Dragnea.

In legatura cu afirmatia lui Tariceanu privind existenta unui conflict politic, Dragnea a opinat ca o societate cu o concordie generala este o utopie.

"Conflict politic va fi in permanenta. O societate ideala nu poate exista, aceasta este o utopie sa incercam sau sa speram noi ca vom realiza o concordie generala si ca toate partidele din Romania si, deasupra tuturor, presedintele Iohannis vor fi, asa, intr-o concordie generala si o sa fie numai lucruri de bine. Inseamna ca suntem prea idealisti. Aceasta este o societate utopica, care nu poate exista nicaieri in lume, pentru ca nu poate, poate doar in sistemele dictatoriale, unde chiar daca ai o nemultumire, ti-o spui in baie sau in dus", a adaugat Dragnea.

Intrebat in legatura cu acordul cu partidele transmis de ALDE, Dragnea a raspuns: "Am tot vorbit despre asta. Inainte sa ne uitam pe principiile unora, principiile noastre, principiile altora, trebuie sa vedem daca ne putem aseza la aceeasi masa sa avem niste obiective comune Acord trimis ca sa fie semnat prin posta nu stiu daca are vreun efect".