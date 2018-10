"Constat ca procurorul general este capabil de orice pentru a-si scapa pielea, chiar si sa minta in spatiul public. Comunicatul Parchetului General nu reprezinta altceva decat o interpretare proprie data Hotararii de Guvern din 2005. HG 231 nu se refera la protocoale, ci la aplicarea strategiei nationale anticoruptie. Strategia enunta o serie de principii care aveau la baza respectarea statului de drept, a legilor in vigoare si a drepturilor si libertatilor individuale. Nicidecum HG 231 nu stabilea incheierea de protocoale secrete precum cele incheiate intre servicii si institutiile din justitie in ultimii 10 ani sau precum cel semnat de Augustin Lazar cu SRI in 2016. Ceea ce face Augustin Lazar reprezinta o manipulare ieftina pentru a-si salva pielea, aruncand vina", a scris Tariceanu, vineri, pe pagina sa de Facebook.

El arata ca "protocoalele semnate si dezvaluite in acest an au continut masuri care nu au fost prevazute in nicio lege. Protocoalele secrete au adaugat la legislatia in vigoare doar prin simpla intelegere dintre sefii din procuratura si cei din servicii".

"Unde in HG 231 se vorbeste despre echipele mixte? In ce paragraf din HG se spune despre faptul ca informatiile existente la dosar nu trebuie sa fie puse la dispozitia invinuitului? Rolul de politie judiciara a fost stabilit prin mica intelegere dintre procurori si servicii, nu de HG. Raportarea procurorilor fata de servicii in termen de 60 de zile este o inventie a mintilor stralucite care au semnat protocoalele. Augustin Lazar incearca prin comunicate precum cel al Parchetului sa isi justifice actiunile de procuror comunist. Practicile si metodele specifice perioadei comuniste nu se regasesc in HG. Ele au fost adaugate ulterior de catre conducatorii vremelnici ai institutiilor din justitie si de catre serviciile de informatii. Daca Augustin Lazar considera ca prin manipulare isi salveaza pielea si poate fugi de dat explicatii pentru activitatea sa, se inseala amarnic. Procurorul general minte de ingheata apele doar pentru a deturna atentia de la acuzatiile care i se aduc", a adaugat Tariceanu.