"Deocamdata, Parlamentul Romaniei ramane in aceasta structura, chiar daca nu convine USR. Am inteles, pana cand acest partid de extrema dreapta, acest partid radical, USR, va ramane singur in Romania si sa aiba o conducere dictatoriala, pentru ca asta este esenta atitudinii lor, o activitate parlamentara, o activitate de conducere fara niciun fel de dialog si doar prin forta si prin duritate, pana atunci, parlamentarismul exista, pentru ca este esenta democratiei", a spus Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat ce le raspunde celor din Opozitie care i-au cerut demisia lui si colegilor sai de partid dupa ce Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale o serie de articole din Codurile penale.

El a adaugat ca USR trebuie sa dea raspunsuri la faptul ca au avut finantare ilegala in anumite campanii.

"Sigur ca acum au protectie din partea organelor statului, dar la un moment trebuie sa dea raspuns si la intrebarea asta, cineva s-o gasi, vreun procuror, in Romania, vreodata, ca sa lamureasca si aceste lucruri, pentru ca vorbim de ilegalitati. In ceea ce priveste decizia Curtii Constitutionale, asteptam motivarea. Nu i-am auzit urland, nu i-am auzit criticand sau injurand, sau tipand in toata perioada in care Codurile penale adoptate si sustinute, elaborate de Monica Macovei si acolitii au avut deja peste 150 de articole declarate neconstitutionale, articole pe care mii de oameni din Romania au suferit si sufera in continuare", a mentionat el, potrivti Agerpres.