"Am avut parte de o sfidare cum rar se poate vedea, la adresa miilor de oameni gazati si batuti in 10 august. Ma refer la propunerea ministrului Carmen Dan de avansare a colonelului Catalin Paraschiv la grad de general. Nu credeam ca nesimtirea poate merge pana acolo", a afirmat Nicu Falcoi, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Senatorul USR a subliniat ca decizia finala ii apartine presedintelui Klaus Iohannis si si-a exprimat speranta ca acesta nu va accepta avansarea, cel putin pana la finalizarea anchetei de catre Parchetul Militar.

"Decizia finala ii apartine presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, si sper ca acesta nu va accepta avansarea la gradul de general a unui astfel de personaj, cel putin pana nu se incheie ancheta Parchetului Militar, legata de evenimentele care au avut loc in 10 august", a spus parlamentarul USR.

In alta ordine de idei, Nicu Falcoi si-a exprimat totala dezaprobare vizavi de faptul ca in Anul Centenarului a existat intentia de a se vinde la fier vechi primul vas de lupta intrat in dotarea Marinei Militare Romane, dupa Marea Unire de la 1918.

Acesta sustine ca in urma interventiei sale Ministerul Apararii Nationale a anuntat public ca a oprit vanzarea acestui vas.

"Am facut, de asemenea, o cerere catre ministrul Culturii pentru a fi clasificata aceasta Canoniera 'Locotenent Comandor Eugen Stihi', vas de lupta intrat in dotarea Armatei Romane in 1920 si construit in 1916, la Paris. Sper din tot sufletul ca acest vas sa se transforme intr-un muzeu. (...) Voi face tot ce-mi sta in putinta sa se intample acest lucru, astfel incat una dintre partile de istorie a neamului nostru si a Armatei Romane sa nu fie topita", a declarat Nicu Falcoi.