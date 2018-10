Adunarea Generala a DNA a exprimat sustinerea comunicatului comun al Asociatiei Forumul Judecatorilor din Romania si Asociatiei Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor din data de 25.10.2018.

"Procurorii DNA isi exprima atasamentul fata de valorile statului de drept si de respectarea principiului independentei sistemului judiciar in ansamblul sau, care implica garantii clare, puternice si eficiente de respectare a independentei procurorilor in exercitarea mandatului lor prevazut de lege. In acest sens, procedurile de revocare a procurorilor cu functii de conducere trebuie sa fie temeinic justificate pe baza unor criterii obiective si sa evite riscul unor decizii disproportionate si alimentarea unui climat de intimidare si presiune asupra procurorilor", se arata intr-un comunicat al DNA.