"Merg singuri (cei din ALDE - n.r.) la Presedinte, vor sa faca si aceasta prostie, un protocol, o intelegere ceva, cu Presedintele pe justitie. Pe care justitie? Noi am emis 10 principii care trebuie sa stea la baza unei justitii independente. Sunt principii de baza in toate tarile din lume, nici nu sunt de discutat, sunt principii morale, juridice. Si pe urma ei fac comentarii. Pana la urma, presedintele Romaniei trebuie sa raspunda la niste intrebari poporului roman vizavi de cum l-a numit pe dl Augustin Lazar care i-a inchis dosare penale. Adica unde mai e principiul asta de om nepenal, de om integru, al dlui Iohannis, cand dansul l-a numit pe unul care i-a inchis un dosar penal? Si inteleg ca a avut vreo 9 dosare penale acolo. Iar dl Lazar parca spunea presei la inceput ca nu il cunoaste pe dl Iohannis. Pai cum mintiti in halul asta toti si spuneti ca nu va cunoasteti? Cum i-ai inchis un dosar penal fara sa-l audiezi? Eu nu am auzit pana acum ca un dosar penal se deschide sau se inchide fara audierea persoanei in cauza. Nu exista asa ceva. Iata ce minciuni", a declarat Catalin Radulescu, potrivit Realitatea.net.

Radulescu a mai adaugat ca se incearca santajarea PSD pentru sustinerea lui Calin Popescu Tariceanu la alegerile prezidentiale.

"A face un protocol de intelegere a colegilor nostri de la ALDE cu un Presedinte cu care pana acum un an de zile imi amintesc ca dl Tariceanu era intr-un meci asa, aprig, cu presedintele Iohannis, cand il facea penal si in toate felurile....Acum vad ca l-a apucat dragul dintr-o data, vad ca e un mare drag asa, fata de presedintele Iohannis. Eu am inteles ca probabil noi trebuie sa fim santajati. Dar e greu pe noi sa ne santajeze cineva, ca noi ar trebui sa iesim public si sa spunem cat vrea dansul ca-l sustinem si sa-l si numim candidat la prezidentiale. Ne alegem noi momentul asta, nu ne place sa fim, asa, santajati, de nimeni, nici macar de colegii nostri din coalitie", a adaugat Radulescu.