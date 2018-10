"Inteleg ca a trimis domnul Calin Popescu-Tariceanu acest material la toate partidele politice. (...) Nimeni nu isi doreste pacte oculte, nimeni nu isi doreste protocoale de niciun fel, dar mi-as dori sa vad ca ALDE duce discutia la alt nivel si nu la aceeasi obsesie pentru un cuvant sau altul. (...) E bine-venita discutia legata de legile Justitiei, insa, daca una va spune la televizor domnul Tariceanu si in practica, in comisia aceea care se va organiza sau in comisia speciala legata de legile Justitiei, alta vor face, tot nu ajungem la nimic. Vreau sa vad de la domnul Tariceanu disponibilitate pentru dialog pe toate recomandarile Comisiei de la Venetia, nu spun ca toate ar trebui implementate, dar macar sa putem sa avem un dialog onest, transparent, constructiv pe acele recomandari, sa nu ma mai trezesc cu initiative din partea sa si a domnului Dragnea legate de protocoale, bagate pe sub masa, trecute la impuse prin comisie", a spus Gorghiu, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Ea a adaugat ca Liviu Dragnea ar trebui sa stea in afara acestor discutii, iar din PSD sa fie prezenti "oameni rationali care mai pot discuta despre Justitie constructiv".

"Daca domnul Dragnea ar fi extras din aceasta ecuatie, cred ca se poate discuta intr-un Parlament asezat un proces legislativ normal si constructiv. E ultimul ceas. Daca noi acum nu reusim sa luam initiativa la care ne-a invitat presedintele Romaniei in serios, si anume aceea de a ajunge la pace sociala, la un dialog, nu stiu daca la un consens, ca e mai greu, dar macar un inceput de dialog, un capat de pod sa-l ridicam, altfel nu vad cum vom avea un inceput de an 2019 cu o presedintie a Consiliului de succes. Si eu am foarte mari dubii referitoare la capacitatea Romaniei si a acestui Guvern de a gestiona presedintia Consiliului", a mentionat ea.