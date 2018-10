"Luni vom depune proiectul de lege care sa transpuna toate recomandarile Comisiei de la Venetia si pe legile Justitiei si pe Codul penal si pe Codul de procedura penala. Ma astept sa il vad pe domnul Iordache spasit de data aceasta si sa vina cu capul in pamant sa isi ceara scuze, ca toate aberatiile, pe care le-a sustinut in comisie impreuna cu colegii domniei sale, domnul Nicolicea, Serban Nicolae si alte somitati PSD, s-au dovedit a fi neconstitutionale. Sa scoatem din start toate acele modificari pe care le-au dorit si si-au dovedit limitele in momentul acesta si sa ne apucam de o dezbatere serioasa. Ma astept sa faca lucrul acesta cat se poate de repede dupa motivarea Curtii Constitutionale", a spus Gorghiu, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Ea a mentionat ca decizia Curtii Constitutionale confirma discursul public pe care PNL l-a avut de mai bine de un an. "Suferinta mea este ca vorbim de Codul penal de atata vreme fara sa tinem cont de standardele in materie la nivel european, fara sa tinem cont de sugestiile, recomandarile Comisiei de la Venetia, fara sa tinem cont practic de jurisprudenta Curtii Constitutionale de pana acum. Astept si eu motivarea Curtii ca sa ma uit asa, in ochii domnului Dragnea si in ochii celorlalti interesati de cateva reglementari punctuale din Codul penal, ca sa le pot spune ca ne-au tinut tara asta in loc un an de zile cu obsesia lor pentru abuzul in serviciu si o alta reglementare care sa poata sa ii rezolve problema domnului Dragnea, fara sa se ocupe in acest timp de problemele de guvernare, fara sa se ocupe de agenda publica a cetateanului", a afirmat senatorul liberal.