"Dupa cum stiti, ieri, Curtea Constitutionala a pronuntat decizia cu privire la Codul penal. Se observa ca peste 30 de articole au fost declarate neconstitutionale si, daca adaugam si articolele declarate neconstitutionale de Curte pe Codul de procedura penala, ajungem la un total de aproximativ 100 de puncte neconstitutionale, ceea ce inseamna absolut un dezastru. De foarte multe ori, PSD a spus ca aceste legi sunt tocmai in ideea de a pune in acord legislatia penala cu deciziile CCR. De fapt, PSD a propus peste 100 de modificari la Codul penal si la Codul de procedura penala si asta ar trebui sa atraga, imediat dupa pronuntarea deciziilor, demisia tuturor corifeilor acestora care au promovat legile si ma refer la Florin Iordache, Eugen Nicolicea, dar autorul moral, Liviu Dragnea, care e si beneficiar de fapt fata de multe reglementari din Codul penal, ar trebui sa isi dea demisia macar din functia de presedinte al Camerei Deputatilor", a declarat Ion, vineri, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

In opinia sa, PSD nu va renunta, chiar si dupa aceste decizii ale CCR, la modificarile pe care le-a avut in vedere.

"Ei vor incerca redefiniri, vor inlocui cateva cuvinte, lucru de altfel confirmat si de declaratiile de ieri ale domnului Dragnea, care a spus foarte clar, cel putin cu referire la abuzul in serviciu care il intereseaza foarte mult in dosarul sau, ca nu are de gand sa renunte la aceasta idee de a modifica infractiunea de abuz in serviciu", a mentionat Stelian Ion.