Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezidat joi sedinta saptamanala a Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene, reuniune la care participa responsabilii din ministere cu atributii in domeniul afacerilor europene, informeaza MAE intr-un comunicat, potrivit Agerpres.

Potrivit MAE, subiectul principal a fost analiza procesului de pregatire a preluarii de catre tara noastra a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019, "un proiect extrem de important pentru Romania in parcursul sau european".

Discutiile au vizat progresele inregistrate pentru pregatirea acestui mandat, calendarul evenimentelor desfasurate in marja Presedintiei Romaniei la Consiliul UE, dar si forma finala a programului de lucru.

Discutii constructive au fost purtate si cu privire la provocarile carora Romania va trebui sa le faca fata in timpul exercitarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, adauga comunicatul.

Victor Negrescu a subliniat ca Presedintia Romaniei la Consiliul UE este un proiect de tara

", a spus Negrescu, citat in comunicat.

Pe ordinea de zi a Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene s-a aflat si tema exercitarii de catre Romania a Presedintiei Strategiei UE pentru regiunea Dunarii, tara noastra asumandu-si acest mandat in perioada noiembrie 2018 - octombrie 2019, ca urmare a deciziei statelor membre ale strategiei macroregionale.

Romania va asuma, in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, Presedintia Consiliului UE

Acest mandat se asigura prin rotatie intre statele membre ale Uniunii Europene la fiecare sase luni. In timpul exercitarii Presedintiei, Romania va reprezenta Consiliul Uniunii Europene in dialogul cu celelalte institutii europene, in special Comisia Europeana si Parlamentul European, lucrand de asemenea in stransa coordonare cu presedintele Consiliului European in cadrul procesului decizional.

Presedintia rotativa asigura gestionarea curenta a agendei europene si prezidarea formatiunilor sectoriale ale Consiliului la toate nivelurile (ministerial, ambasadorial si tehnic), cu exceptia Consiliului Afaceri Externe. Presedintia trebuie sa actioneze ca un mediator impartial, concentrandu-se in principal pe prezentarea de propuneri de compromis, capabile sa conduca la adoptarea de pozitii comune ale statelor membre, informeaza MAE.