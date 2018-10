”Domnul Dragnea a fost insotit la consultarile de la Cotroceni de careul sau de asi anti-justitie, cele mai nepotrivite nume pentru o discutie privind Justitia si statul de drept. Liderii PSD ajunsi in fata Presedintelui sunt persoane consacrate in lupta impotriva DNA si a ideii de anticoruptie. Intelegem de la bun inceput care a fost abordarea PSD in ceea ce priveste aceasta runda de consultari cu Presedintele. Apoi, discursul domnului Tudorel Toader, incheiat cu previzibila propunere de revocare a procurorului general Lazar, a oferit cea mai buna concluzie a zilei.

Cu PSD, ca si cu teroristii, nu se poate negocia. PSD nu e un partid de care sa te desparta o scoala de gandire sau un set de principii. PSD este o organizatie mai degraba pro-infractionalitate, al carei scop este desfiintarea de facto a institutiilor fundamentale ale statului de drept. Metoda? Una rudimentara: inlocuirea celor din functiile de conducere cu oameni subordonati politic.

Ceea ce se obisnuieste intr-un minister nu poate fi aplicat, insa, si in cazul Justitiei. Procurorul general al Romaniei nu poate fi schimbat din functie doar pentru ca Ministrul vrea sa-si demonstreze loialitatea fata de partid si, deci, sa-si continue mandatul. Independenta magistratilor nu e doar un alt slogan electoral pe care PSD sa-l poata anula printr-un simplu gest. E un principiu al statului de drept.

Miercuri, PSD a aratat ca nu are limite, iar democratia nu e suficienta pentru aceasta formatiune. Dar poate ca, macar acum, toata lumea a inteles ca PSD nu e un partid adversar al USR, ci o grupare adversara Romaniei democratice”, a conchis deputatul Dehelean, potrivit unui comunicat al USR.