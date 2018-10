"Eu cred ca se va discuta, pentru ca, fiind un subiect atat de placut, nu avem cum sa ratam sa-l discutam", a afirmat Dragnea dupa sedinta BPN al PSD, potrivit Antena3.ro.

El a raspuns astfel, in contextul in care a fost intrebat daca la urmatoarea sedinta a conducerii PSD vor fi luate in discutie criticile aduse de Adrian Tutuianu sau Gabriela Firea la adresa sa, precum si fata de o serie de decizii luate in partid si daca impotriva acestora vor fi luate masuri.