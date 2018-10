"Si eu sunt foarte ingrijorat de procedura de revocare, sunt ingrijorat de aceasta procedura de revocare mai ales cand am vazut si eu care sunt motivele din acest raport", a afirmat Liviu Dragnea, joi, la finalul BPN al PSD.

El a raspuns astfel cand a fost intrebat despre mesajul Comisiei Europene, transmis prin purtatorul de cuvant, potrivit caruia CE se declara "ingrijorata" de procedura declansata pentru revocarea procurorului general si va cuprinde toata situatia din Romania privind justitia in urmatorul raport privind MCV.

"Eu nu-mi pun sperante in revocarea unora sau altora, cred ca e o greseala ca un om sa-si puna speranta in revocarea unora sau altora, nu", a spus liderul PSD.

"Decizia este la domnul presedinte Iohannis, din cate inteleg", a adaugat el, potrivit Agerpres.

Despre informatiile aparute in spatiul public cum ca propunerea de revocare a lui Lazar ar fi "o conditie" pentru ca ministrul Justitiei sa-si pastreze portofoliul si a venit din partea sa si a altor social-democrati, liderul PSD a reactionat: "Este o minciuna, cu ce va fundamentati dumneavoastra aceasta minciuna?".

Dupa ce un reporter i-a raspuns ca el a avut atacuri la adresa procurorului general, Dragnea a replicat: "Niciodata eu nu am spus ca Lazar trebuie sa plece de acolo, dar dumneavoastra ati facut o afirmatie, ca Tudorel Toader a fost conditionat de mine sau de partid ca poate ramane in Guvern doar daca declanseaza aceasta procedura de revocare. Care sunt argumentele dumneavoastra pentru ca, de fapt, este o afirmatie destul de grava?".

Liderul PSD a respins categoric faptul ca ar fi facut presiuni pentru schimbarea lui Lazar din functie

", a mai spus Dragnea.

El a mentionat ca despre activitatea lui Tudorel Toader discuta si va discuta in partid.

Intrebat cum comenteaza faptul ca in dosarul de candidatura la functia de procuror general al lui Augustin Lazar se regaseste o rezolutie data de acesta ca procuror de clasare a unui dosar in care era implicat Klaus Iohannis, Liviu Dragnea a raspuns: "Este unul din motivele pentru care am spus ca si eu sunt ingrijorat".