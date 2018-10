"Avem o decizie a CCR prin care se constata ca acest Codul penal dictat de Liviu Dragnea nu este unul constitutional. USR a spus lucrul acesta din primul moment si, daca Liviu Dragnea isi poate permite, din pacate pentru Romania, sa ignore recomandarile Comisiei de la Venetia, iata ca el nu-si poate permite sa ignore ceea ce spune Curtea Constitutionala si acesta este un lucru foarte bun. Codul penal dictat de Liviu Dragnea prin care isi stergea, si a votat cu propriul deget, isi stergea infractiunea in baza careia a fost condamnat este neconstitutional", a afirmat Barna, la Parlament, potrivit Agerpres.

El a spus ca USR va avea amendamente pentru "repararea" Codului penal.

"Asteptam sa vedem si comunicarea Curtii pentru a vedea daca si acel articol privind abuzul in serviciu se afla printre elementele neconstitutionale. Eu sunt convins ca este asa. Codul se va intoarce in Parlament, USR va avea amendamente pentru a repara si a incepe sa reparam acest Cod penal care voia sa fie un cod al infractorilor si este un lucru imbucurator pentru sansa Romaniei de a pastra Justitie functionala si de a pastra o legislatie care sa nu ne transforme in rai al infractorilor", a adaugat Barna.

Barna este optimist ca un cod care favorizeaza infractorii nu va trece a doua oara de Parlament

", a explicat Dan Barna.

Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, joi, sesizarile formulate de presedintele Klaus Iohannis, Inalta Curte de Casatie si Justitie, PNL, PMP si USR privind modificarile aduse Codului penal si Legii pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, au precizat surse din CCR.

Potrivit surselor citate, judecatorii au stabilit, printre altele, ca modificarile aduse infractiunilor de abuz in serviciu si trafic de influenta sunt neconstitutionale si au respins contestatiile cu privire la abrogarea infractiunii de neglijenta in serviciu. Decizia CCR referitoare la Codul penal est un lucru imbucurator pentru a pastra o Justitie functionala