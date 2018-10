"Se tot insista ca domnul Tudorel Toader sa devina o problema, noi nediscutand despre acest subiect in partid pana de curand. Nu am facut presiuni asupra lui Tudorel Toader. Am alti colegi care isi dau cu parerea despre ministri, eu discut in partid”, a afirmat Liviu Dragnea.

Cu privire la cele doua Coduri, Liviu Dragnea spune ca vor face ceea ce spune Curtea Constitutionala.

"Ceea ce se face in Parlament de obicei. Noi vom face ceea ce spune CCR in motivare, este institutia suprema in ceea ce priveste control constitutional. Eu cred ca abuzul in serviciu trebuie extins. Sa poti sa intri la puscarile si daca stranuti in spatiul public", a adaugat liderul PSD, potrivit antena3.ro.