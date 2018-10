Intrebarile adresate de delegatia PSD sefului statului sunt:

1. De ce ati convocat consultarile cu partidele politice pe tema legilor din domeniul Justitiei dupa si nu inaintea adoptarii lor de catre Parlament?

2. De ce nu v-ati folosit prerogativele constitutionale de care dispuneti pentru a interveni impotriva protocoalelor secrete dintre SRI si institutiile din Justitie prin care s-au incalcat grav mai multe drepturi fundamentale garantate de Constitutie?

3. De ce nu ati intervenit public si prin mijloacele constitutionale de care dispuneti pentru a restabili echilibrul si increderea in Justitie atunci cand mai multi magistrati respectabili si asociatii ale judecatorilor - nu politicienii "penali" cum ii numiti dvs - au acuzat presiuni grave din partea procurorilor DNA asupra judecatorilor care conduceau procesele penale avand ca obiect dosarele DNA?

4. De ce nu a avut nici macar o pozitie publica atunci cand intr-un raport al unei comisii parlamentare de ancheta s-a stabilit ca anumite persoane din mediul politic si jurnalistic au multiplicat si au sustras ilegal documente din arhiva SIPA - documente ce ar fi putut fi folosite pentru santajarea magistratilor, afectand astfel buna functionare a unor institutii pe care aveti datoria de a le apara.

5. Contrar tuturor pozitiilor critice pe care le aveti astazi fata de adoptarea OUG 92/2018 care a fost convenita in prealabil intre ministrul Justitiei si reprezentantii Comisiei de la Venetia, de ce ati tolerat si nu ati schitat macar un semn de ingrijorare atunci cand fostul ministru al Justitiei, Raluca Pruna, si fostul prim-ministru Dacian Ciolos au adoptat OUG 6/2016 prin care un serviciu secret a fost transformat in organ de cercetare penala, incalcand astfel Constitutia si legislatia privind securitatea nationala, care intra sub incidenta responsabilitatilor dvs?

6. In conditiile in care CCR se pronuntase deja asupra tardivitatii sesizarii dvs asupra uneia dintre cele trei legi ale Justitiei, fiind evident ca acelasi principiu era valabil si pentru celelalte doua legi adoptate, de ce ati persistat in sesizarea lor la CCR, obstructionand astfel Parlamentul in procesul de legiferare?

7. In calitate de garant al Constitutiei, cum va pozitionati fata de semnatarii protocoalelor secrete dintre SRI si institutiile din Justitie, avand in vedere ca unii dintre acestia inca ocupa inalte functii publice in care au fost numiti de presedintele republicii - unii dintre ei fiind numiti chiar de catre dvs.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la finalul discutiilor cu seful statului, ca i-a lasat lui Klaus Iohannis 10 principii "pentru independenta reala a Justitiei si respectarea statului de drept''.

El a adaugat, totodata, ca nu poate exista o discutie ampla, serioasa despre sistemul de Justitie din Romania daca nu exista raspuns la "niste intrebari importante", daca nu se tine cont ca trebuie sa se stopeze abuzurile si sa se stabileasca si ce se intampla cu efectele acestora.

"I-am lasat domnului presedinte un set de 10 principii pe care le urmarim noi, in masura in care le considera interesante le poate citi, poate avea un punct de vedere. I-am lasat si un set de sapte intrebari la care daca vrea sa ne dea vreodata raspuns pentru noi ar fi foarte bine", a spus miercuri liderul PSD.

Printre principiile transmise presedintelui se numara cele referitoare la:

- respectarea Constitutiei Romaniei in litera si spiritul ei, inclusiv in ceea ce priveste statutul procurorilor si judecatorilor;

- stoparea abuzurilor din Justitie impotriva cetatenilor si inlaturarea efectelor produse;

- respectarea drepturilor fundamentale ale omului, garantate de Constitutia Romaniei si de tratatele internationale, precum dreptul la aparare si dreptul la un proces echitabil, prezumtia de nevinovatie, dreptul la viata privata si inviolabilitatea secretului corespondentei;

- garantarea independentei judecatorilor care infaptuiesc actul de justitie - atat fata de mediul politic, dar si fata de orice alte forme de presiune exercitate din partea parchetelor sau din partea serviciilor de informatii.

Alte principii vizeaza:

- garantarea independentei procurorilor in instrumentarea cauzelor, in acord cu respectarea principiului constitutional al subordonarii ierarhice;

- raspunderea magistratilor pentru reaua-credinta si grava neglijenta in indeplinirea atributiilor pe care le au; - lustratia magistratilor care au fost colaboratori ai serviciilor de informatii si au pus in aplicare protocoalele secrete prin incalcarea Constitutiei si a legilor in vigoare;

- garantarea independentei sistemului judiciar fata de orice imixtiune a serviciilor de informatii;

- principiul celeritatii in instrumentarea si solutionarea cauzelor penale si civile;

- principiul meritocratiei si al probitatii morale si profesionale in promovarea magistratilor in functiile superioare din sistemul judiciar.