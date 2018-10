"Tudorel Toader si-a indeplinit misiunea pe care a primit-o de la Dragnea si Tariceanu: a reusit sa schimbe toti procurorii-sefi. In acest fel, Tudorel Toader si-a salvat din nou postul de ministru al Justitiei inainte ca PSD si ALDE sa ia decizia de remaniere", se arata intr-un comunicat de presa al USR, potivit stirileprotv.ro.

USR considera ca este "inacceptabil" ca printre motivele de revocare a procurorului general Augustin Lazar sa fie criticarea "inculpatilor de rang inalt", apreciind ca, practic, acesta a fost revocat pentru ca "l-a criticat pe infractorul Liviu Dragnea".

"USR subliniaza ipocrizia lui Tudorel Toader, care a invocat printre motivele de revocare a procurorului general si semnarea unui protocol secret cu SRI. USR aminteste faptul ca si inspectorul-sef al Inspectiei Judiciare a semnat un astfel de protocol, prin urmare nici el nu mai are credibilitatea pentru a conduce aceasta institutie. In schimb, Tudorel Toader a dat in urma cu o luna de zile o ordonanta de urgenta, fara avizul CSM, pentru a prelungi mandatul lui Lucian Netejoru, inspector-sef al Inspectiei Judiciare, pentru ca mandatul sau a expirat la inceputul lui septembrie. Revocarea lui Augustin Lazar este o noua dovada ca Romania se transforma in dictatura personala a lui Liviu Dragnea, iar pentru Tudorel Toader asta inseamna normalitate", se sustine in comunicat.