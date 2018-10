Asociatiile sustin ca aceasta procedura in care CSM are rol „pur decorativ”, „a fost profund criticata de Comisia de la Venetia, GRECO si Comisia Europeana si pune in pericol parcursul Romaniei in Uniunea Europeana si in Consiliul Europei si insasi existenta democratica a statului roman”, se arata intr-un comunicat de presa, potrivit Digi24.



"Se constata, pe de o parte, o crestere a implicarii factorului politic in activitatea Ministerului Public, iar pe de alta parte, necesitatea unor „garantii corespunzatoare in ceea ce priveste transparenta, independenta si sistemul de control si echilibru al puterilor in stat”. Astfel, in acelasi sens, Comisia a statuat ca ”o masura principala pentru a intari independenta parchetelor si a procurorilor ar consta in revizuirea, in contextul unei viitoare revizuiri a Constitutiei Romaniei, prevederilor articolul 132 (1) al Constitutiei Romaniei. La nivel legislativ s-ar putea avea in vedere, in privinta chestiunii revocarii, modificarea Legii nr. 303/2004, astfel incat avizul CSM sa capete caracter obligatoriu", se mai arata in comunicatul transmis de cele doua asociatii.

"Desfasurarea unei proceduri de revocare cu nesocotirea rolului Consiliului Superior al Magistraturii, al carui aviz are caracter consultativ, si fara a oferi un drept la aparare procurorului supus revocarii nu tine seama nici de Rapoartele Comisiei Europene din cadrul MCV, nici de Criteriile de la Copenhaga, procurorii de rang inalt fiind trecuti practic sub controlul exhaustiv si nelimitat al Ministrului Justitiei, fiind desconsiderat rolul Consiliului Superior al Magistraturii in gestionarea carierei acestor magistrati. Cat timp un procuror sef poate fi revocat la aprecierea discretionara a unui om politic, fie el si ministru al justitiei, nu mai poate fi vorba de vreo independenta, fiind creata o influenta politica excesiva", se mai arata in comunicat.

"Cat timp nu s-a realizat modificarea Legii nr. 303/2004, astfel incat avizul CSM sa capete caracter obligatoriu, asa cum a solicitat Comisia de la Venetia, este necesar ca orice procedura de revocare a procurorilor de rang inalt sa fie evitata sau, dupa caz, abandonata", mai spun procurorii si judecatorii.