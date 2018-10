"Vreau sa raspund pe scurt la o intrebare fundamentala care s-a pus public dupa ce ALDE a lansat propunerea unui acord parlamentar privind statul de drept si respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor.

Multi au spus ca solicitarea ALDE de a gasi un consens ar echivala cu un pas in spate in efortul de a stopa abuzurile. Nimic mai fals. Inainte de toate, faptul ca astazi oficialii europeni incep sa admita ca in Romania exista o grava problema reprezentata de protocoale, faptul ca astazi se vorbeste despre reglementarea ascultarilor abuzive ale telefoanelor sunt si rezultatul eforturilor ALDE. Eforturi insa realizate cu pragmatism, consecventa, folosind atat armele discursului politic, cat si pe cele ale diplomatiei.

Trebuie sa intelegem momentul prin care trece Romania si de aceea acordul propus de ALDE este extrem de important.



In primul rand, trebuie spus ca in conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. Este un avertisment in al doisprezecelea ceas pe care il adresez cu responsabilitate tuturor oamenilor politici, in special Presedintelui Romaniei si liderilor partidelor parlamentare din opozitie.

Cine crede ca liderii europeni vor fi intelegatori cand in an electoral, oamenii politici de la Bucuresti se vor razboi se inseala. Romania deja pierde teren si va avea enorm de pierdut daca lucrurile nu se schimba de urgenta.

Daca Presedintele si partidele de opozitie vor continua sa nege evidenta protocoalelor nelegale si abuzurilor si vor refuza orice dialog pentru ca Romania sa mearga inainte, atunci vom rata o mare sansa pe care o avem de a ne impune vocea la nivelul Uniunii Europene. Vom continua sa fim trimisi la colt de catre liderii europeni care inteleg mult mai bine jocurile politice si diplomatice si actioneaza in interesul propriilor tari.

Acordul propus de ALDE este unul din ultimele trenuri, daca nu ultimul in ceea ce priveste gestionarea cu succes a presedintiei Uniunii Europene.



Este un apel deschis la responsabilitate

Un apel la asumarea de catre clasa politica din Romania a unor principii fundamentale care sa asigure ca abuzurile si practica protocoalelor nelegale nu se vor mai repeta, iar romanii isi vor avea asigurate drepturile si libertatile fundamentale. Asumarea acestor principii in locul unor conflicte politice interminabile este necesara pentru a merge inainte. Daca nu, politicienii se vor razboi in continuare iar Romania va pierde.

In al doilea rand, este nevoie de un consens intr-o tara rupta in doua de conflict, din pacate alimentat cu cinism de reprezentantii institutiilor de forta. Cine crede ca batalia politica s-a oprit la holurile Parlamentului sau la platourile de televiziune se inseala. De fiecare data cand merg in tara vad fractura majora care are loc in societatea romaneasca. Trebuie sa oprim aceasta fractura, sa reparam ce trebuie reparat si sa redeschidem dialogul la nivelul intregii societati. Nu sunt cuvinte mari, ci sunt realitati pe care romanii le simt pe propria piele. Este un mare semn de intrebare cum am ajuns ca in anul care celebram 100 ani de la Unire societatea romaneasca sa fie mai dezbinata ca niciodata.



De aceea, propun acest pact si intregii societati romanesti, care se regaseste reprezentata la nivelul Parlamentului, atat la putere, cat si in opozitie.

Nu stiu vreun roman care sa vrea sa aiba telefonul ascultat, care vrea sa traiasca in tara protocoalelor nelegale si abuzurilor. Principiile pe care ALDE le propune urmaresc sa restabilim un echilibru, in care romanii indiferent de tabara sa recastige increderea in Justitie si convingerea ca aceasta nu este folosita ca instrument de eliminare a adversarilor politici incomozi.

Propuneri cum sunt: un ministru de Justitie expert, fara carnet de partid, concomitent cu restrangerea puterilor Presedintelui in procedura de numire a procurorilor sunt garantii privind limitarea implicarii factorului politic.

Acestea sunt principii fundamentale, de bun-simt si importante pentru viitorul Romaniei. Sper ca se va gasi suficienta intelepciune pentru a intelege importanta acestui moment prin care trecem.

Da, vreau o Romanie fara abuzuri, fara protocoale, fara interventia nedemocratica a serviciilor! Si sunt convins ca acest acord este cea mai buna sansa pentru a atinge acest deziderat!", a scris Tariceanu pe Facebook.