"Nu este transpunerea Directivei. Nu trebuia sa amesteci ONG-rile in aceasta poveste. Nu trebuie sa spui ca ONG-urile asa la modul general reprezinta un pericol si ei spala bani, pentru ca pui stampila pe toate organizatiile din tara. Deci nu au ce sa caute in aceasta forma. (...)

Exceptia pentru fundatiile minoritatilor a fost sau nu un troc? Noi cum am votat? Ce troc a fost? Ati vazut votul nostru? Incercati o deductie logica, ce troc, cand noi am votat impotriva?

Eu cred ca nu ar trebui sa faca nimeni o chestiune de manipulare din directiva, ca acest lucru se intampla foarte des in Romania. De foarte multe ori, inclusiv in zona mass media, au fost multe cazuri in care directiva nu a fost asa cum au incercat unii sau altii sa o transpuna in legislatia interna", a spus Kelemen Hunor, potrivit digi24.ro.

In urma respingerii initiale a proiectului, votul a fost reluat, legea trecand cu 170 de voturi ”pentru”.

Kelemen Hunor a calificat reluarea votului drept "o porcarie".