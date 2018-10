"Avem un raport al Comisiei negativ care pune Romania la coada statelor care respecta principiile statului de drept, si in acest context, presedintia Romaniei ar putea fi o buna cupola pentru dezbatere si mediere intre magistrati, politicieni si cetatenii Romaniei care isi doresc in continuare o justitie independenta si functionala", a spus Barna dupa intrevederea cu seful statului.

Delegatia USR prezenta la Cotroceni i-a transmis presedintelui Iohannis ca in cazul unei remanieri sa nu mai numeasca nici un prim-ministru sau ministru al Justitiei care nu prezinta o conduita morala ireprosabila si profesionalism, se arata intr-un comunicat USR.

USR a subliniat in timpul discutiilor cu presedintele si importanta unui referendum pe justitie, precum "Fara Penali in functii publice".

"Am abordat si referendumul pentru justitie, initiativa cetateneasca Fara Penali ar putea fi o directie care sa angreneze societatea pe aceasta tema. Presedintele Klaus Iohannis a fost de acord ca referendumul este una dintre directiile pe care se poate discuta in viitor si am convenit ca vom mai analiza aceasta varianta. Este o limita morala care in Romania a disparut. In restul Europei civilizate nu este nevoie de legislatie pentru ca morala sociala este deja la acel nivel. Din pacate PSD si Liviu Dragnea au coborat morala sociala astfel incat a ajuns sa fie un element de mandrie ca cei condamnati sa conduca Romania. Si efectul este ca mii de tineri pleaca anual din tara tocmai din cauza acestui model negativ. Asta trebuie sa rezolve Fara Penali in functii publice", a mai spus el.