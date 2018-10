"Este o noua ticalosie comisa de cel mai penibil ministru al Justitiei din Romania, o propunere de revocare absurda, stupida, care nu are in spate niciun fel de argument. Toader nu a facut altceva decat sa-si mai cumpere o luna de mandat de la Liviu Dragnea, executandu-i ordinul de a decapita Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. (...) Tudorel Toader a aratat ca nu este ministrul Justitiei, ca nu este ministrul Justitiei cetatenilor romani si nu este altceva decat un avocat al Mafiei si ca nu este altceva decat un calau care a fost naimit sa decapiteze toate institutiile Justitiei la ordinul lui Dragnea, cu scopul evident de a bloca orice fel de lupta impotriva coruptiei din Romania, de a politiza aceste institiutii fundamentale pentru functionarea statului de drept din Romania si de a le transforma in instrumente ale PSD si instrumente de reprimare a Opozitiei din societate. Gestul de astazi al ministrului Justitiei, care nu are nicio baza constitutionala si legala, care nu are niciun fel de argument, ne arata cata dreptate am avut cand am decis sa depunem motiunea impotriva acestui individ care isi bate joc de Justitia din Romania", a spus liberalul, citat de jurnalul.ro.

Presedintele PNL a tinut sa precizeze ca ministrul Justitiei sfideaza recomandarile Comisiei de la Venetia.

"Este de necrezut cum Tudorel Toader, care a fost rasplatit, pentru toate porcariile pe care le-a facut de cand a fost numit ministru al Justitiei, de Dragnea si de camarila anti-Justitie din jurul lui cu un nou mandat la Comisia de la Venetia, este incredibil cum un membru al Comisiei de la Venetia poate sa sfideze literalmente recomandarile Comisiei de la Venetia care au fost adoptate acum doua zile. Printre recomandarile Comisiei de la Venetia exista recomandarea prin care se solicita autoritatilor din Romania sa nu lase procedura de numire si procedura de revocare a sefilor Parchetelor doar la cheremul ministrului Justitiei si legea sa echilibreze aceasta procedura intarind rolul CSM si al presedintelui Romaniei", a mai spus el.