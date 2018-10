"PSD desfiinteaza ONG-urile care presteaza servicii sociale



Legea privind spalarea banilor, adoptata dupa reluarea votului abuziv este o adevarata campanie impotriva societatii civile. Organizatiile neguvernamentale vor fi obligate sa justifice veniturile periodic, sa anunte toti beneficiarii in mai putin de 30 de zile si vor fi incadrate in aceeasi categorie de risc financiar cu furnizorii de servicii de jocuri de noroc si cu institutiile bancare.



Desi e motivata ca transpunere a unei directive europene, aceasta lege incalca, de fapt, toate prevederile europene si dovedeste ca PSD-ALDE guverneaza impotriva societatii civile, si impotriva oricaror ONG-uri care le-ar putea deveni incomode pentru ca vor lupta impotriva abuzurilor.

USR a votat impotriva acestei legi pentru ca PSD incearca sa transforme societatea civila intr-un furnizor de date si informatii pentru statul roman si nimic mai mult. Aceasta prigoana se intampla deja in Rusia si Ungaria si, daca tot se intampla in Rusia si Ungaria, nu putea sa nu se intample si in Romania captiva inca sub jugul lui Liviu Dragnea, nu?

In Rusia, tocmai a fost adoptata o lege prin care orice organizatie neguvernamentala straina poate deveni „indezirabila” de cate ori ii va fi incomoda conducerii de la Moscova.

In Ungaria, Viktor Orban conduce un adevarat razboi impotriva societatii civile, de la interzicerea tuturor ONG-urilor care sustin drepturile migrantilor, pana la obligarea organizatiilor neguvernamentale care primesc fonduri din afara Ungariei, inclusiv fonduri europene, sa se declare oficial si public ca organizatii sprijinite din strainatate.



Acum e randul lui Dragnea in Romania. Uitati-va bine in jur! Uitati-va la ceea ce avem acum, ca membri ai UE: libertatea de exprimare, libertatea presei, libertatea de a protesta. Apoi priviti putin catre Rusia! Acolo vrea Dragnea sa duca Romania si acolo va ajunge Romania cu actuala guvernare PSD-ALDE!", a scris Dan Barna pe Facebook.