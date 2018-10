"Exact ca la domnul Lazar, fara indoiala si domnul Toader va fi evaluat. Cine il evalueaza pe domnul Toader? Doamna prim-ministru. Eu astept opinia doamnei prim-ministru. M-am intalnit astazi cu dumneaei si erau alte chestiuni in Biroul permanent. Astept opinia dumneaei, probabil ca luni sau marti, cred ca saptamana viitoare. A facut si foarte multe lucruri bune domnul Toader, a facut si lucruri mai putin bune, cum ar fi spre exemplu legislatia care cred eu ca trebuia asumata intai de minister si apoi - nu de parlament. Daca ne uitam la cea mai importanta legislatie din ultima perioada, cea care vizeaza legile justitiei, cele trei, sau codurile, cred ca aici Ministerul Justitiei trebuia sa fie mai pro-activ", a declarat Florin Iordache, presedinte al Comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, la Realitatea TV.

El sustine ca daca ar fi fost ministru al justitiei, ar fi implementat deciziile Curtii Constitutionale.

"Eu, daca eram ministru al Justitiei, in trei luni de zile va asigur ca macar deciziile Curtii le implementam. Prin ordonante, prin ne-ordonante, cu lume in strada, cu lume in casa, deciziile Curtii trebuiau implementate. Ne-a luat enorm de mult, enorm de multi oameni sufera si este anormal din punctul meu de vedere ca niste oameni nevinovati, pe o legislatie stramba si nepusa in concordanta cu decizia Curtii, sa aiba de suferit", a spus Iordache.

Deputatul PSD considera ca legislatia care vizeaza armonizarea cu deciziile Curtii Constitutionale trebuia adoptata de anul trecut.

"Daca am ceva sa-i reprosez ceva domnului Toader ca ministru este partea care vizeaza legislatia. Cred eu ca trebuia sa puna specialistii din ministerul Justitiei mai mult la treaba si aceasta legislatie, macar legislatia care viza armonizarea cu deciziile Curtii, trebuia implementata de anul trecut. Trebuia o implicare mai mare si la cele trei legi ale justitiei, separarea carierelor, faptul ca a dat puteri CSM-ului, faptul ca Inspectia Judiciara are forta, faptul ca s-a constituit aceasta sectie speciala sunt lucruri pozitive, dar care au rezultat in urma dezbaterilor si in urma muncii din parlament", a mai afirmat Iordache.

Iordache este de parere ca evaluarea procurorului general era necesara, precizand ca asteapta detaliat atat acuzele aduse, cat si apararea, scrie Agerpres.



"Aceasta evaluare cred ca era necesara. Evaluarea prezentata de domnul Toader, precum si raspunsul pe care cred ca-l prezinta maine detaliat domnul Lazar trebuie citite cumva in oglinda. Adica, daca acuzele pe care domnul ministru Toader le-a prezentat astazi ar trebui citite si detaliate, sa vedem daca intr-adevar acele incalcari sunt fata de planul de management, de constitutie, de legislatie. (...) E un material destul de amplu, trebuie vazut si analizat foarte clar, dar asa cum a prezentat dumnealui, are foarte multe argumente de incalcare a legislatiei, de incalcare a prevederilor legale pe care le are procurorul general", a apreciat Iordache.