"Procurorul General Augustin Lazar a fost numit in functie perfect legal si indeplinind toate conditiile prevazute de procedura.

Domnule Toader, puteti abuza adevarul, pentru ca fiecare fiinta are liber arbitru, dar nu veti putea murdari constiinta oamenilor cinstiti din aceasta tara.



Daca aceasta constiinta se mai reflecta macar putin in Parlamentul acestei tari, atunci ar trebui sa ne ofere un guvern demn de acest nume si de aceasta responsabilitate.

Astept, asa cum cred ca asteapta multi romani disperati si satui de ipocrizii politice, ca partidele si parlamentarii carora le pasa de soarta tarii sa puna capat acestei mascarade, sa depuna si sa voteze motiunea de cenzura", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.

Totodata, el a distribuit si postarea Ralucai Pruna, ministrul Justitiei care a facut propunerea de numire a domnului Augustin Lazar in functia de procuror general al Parchetului.

Pruna: Am obligatia de a raspunde public afirmatiilor ministrului Toader

2. Aceste criterii formale au fost reverificate de Consiliul Superior al Magistraturii, inainte de acordarea avizului, prin consultarea dosarului profesional al candidatului aflat in gestionarea Consiliului. Avizul CSM cu privire la propunerea de numire a procurorului Augustin Lazar in functia de procuror general Romaniei confirma indeplinirea tuturor criteriilor legale si a celor de procedura. Avizul a fost dat cu unanimitate.

3. Inaintarea propunerii in vederea numirii de catre Presedintele Romaniei a cuprins toate elementele cerute de lege.

"Sunt ministrul justitiei care a facut propunerea de numire a domnului Augustin Lazar in functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Am obligatia de a raspunde public afirmatiilor ministrului Toader privind pretinsa nelegalitatea a acestei propuneri. Fac urmatoarele precizari:

Cateva elemente suplimentare. Procurorul Augustin Lazar avea la data propunerii 34 de ani neintrerupti in profesie si numai calificativul ‘foarte bine’ de-a lungul intregii cariere. La momentul propunerii, Augustin Lazar era procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, la al doilea mandat obtinut prin concurs organizat de CSM. Consiliul verifica criteriile formale de vechime, calificativ si absenta sanctiunilor profesionale inainte de numirea in functia de conducere. CSM a verificat indeplinirea conditiilor, in decembrie 2015. cand procurorul Lazar a obtinut prin concurs al doilea mandat de procuror general al Parchetului de pe langa Curtea Apel Alba Iulia. Si, asa cum am precizat, in aprilie 2016 cand am inaintat propunerea de numire in functia de procuror general al Romaniei", a scris Raluca Pruna tot pe Facebook.