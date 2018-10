"Cu doar doua zile in urma, Comisia de la Venetia a transmis autoritatilor romane ca independenta procurorilor poate fi afectata de prevederile privind numirea si eliberarea din functie a procurorilor din varful ierarhiei, prevederi care stabilesc rolul ministrului Justitiei in aceste proceduri, recomandand reexaminarea acestor dispozitii prin mentinerea CSM si a presedintelui Romaniei. Raportul de evaluare a activitatii procurorului general prezentat astazi este raspunsul pe care Executivul, prin vocea ministrului Justitiei, intelege sa-l dea Comisiei de la Venetia. Raportul prezentat astazi este modul in care Executivul intelege sa respecte independenta Ministerului Public, ca parte a autoritatii judecatoresti din Romania. Cu referire la concluziile si exagerarile vizibile si interesate ale ministrului Justitiei, imi rezerv dreptul de a raspunde punctual in cursul zilelor urmatoare", a spus Lazar, intr-o declaratie de presa la sediul Parchetului General.

Augustin Lazar a subliniat ca, in calitate de procuror general, are obligatia manageriala de a lua atitudine publica si de a exprima un punct de vedere institutional in legatura cu numeroasele "atacuri nejustificate" la adresa sistemului judiciar, scrie Agerpres.



"Discursul public a fost in conformitate cu jurisprudenta CEDO, intrucat, in calitate de conducator al Ministerului Public, am nu numai dreptul, ci si obligatia de a vorbi in apararea ordinii de drept, de a exprima o opinie cu privire la reformele legislative care sunt in curs in Romania. Libertatea de exprimare in situatia unui magistrat de rang inalt trebuie folosita pentru intarirea suprematiei legii si apararea oricaror imixtiuni de natura a afecta independenta procurorilor - acesta este un citat dintr-o decizie CEDO", a precizat Lazar.

"La sfarsitul anului trecut, la solicitarea ministrului Justitiei, Inspectia Judiciara a efectuat un control privind eficienta manageriala a procurorului general. Concluzia controlului a fost una pozitiva si a fost confirmata de Sectia pentru procurori a CSM. Dupa mai putin de un an, nemultumit de concluziile Inspectiei Judiciare, domnul ministru intelege sa puna sub semnul intrebarii competentele Inspectiei Judiciare. In cursul acestui an, evaluarea manageriala si evaluarea profesionala a procurorului general a fost efectuata de catre CSM, concluziile fiind pozitive. Procurorul general a fost notat cu calificativul 'foarte bine'. In conditiile in care atat controlul Inspectiei Judiciare, cat si evaluarea CSM sunt pozitive, concluziile la care a ajuns ministrul Justitiei, initiate si formulate fara o baza factuala solida, reprezinta un demers de natura a destabiliza Ministerul Public. Intr-un context sensibil pentru sistemul judiciar, si am in vedere modificarile legislative in curs vizand legile justitiei si codurile penale, stabilitatea functiei procurorului general este esentiala pentru stabilitatea institutionala. In zilele urmatoare, voi preciza punctual si veti vedea cat de clare sunt exagerarile pe care ministrul Justitiei sau autorii acestei analize, cine or fi ei, le-au facut", a subliniat procurorul general.



Lazar: Timp de 36 de ani am primit doar calificativul "foarte bine"

"Pentru linistea celor care sunt interesati, va spun ca procurorul pe care il vedeti in fata si care acum se afla in mandatul de procuror general al Romaniei a fost notat timp de 36 de ani cu calificativul 'foarte bine'. Este o stare de fapt care este foarte clara, ce poate fi consultata cu usurinta in mapa profesionala a procurorului general la CSM. Conform legii, cine candideaza pentru o functie de conducere, la ultima evaluare trebuie sa fi avut calificativul 'foarte bine'. Ca ea a fost anul trecut, ca a fost acum doi ani, ultima evaluare sa fie 'foarte bine'. Este foarte usor de inteles ca nu a putut fi nicio conspiratie, pe care o pretinde domnul ministru, intre fostul ministru al Justitiei, toti membri ai CSM si presedinte, sa se prefaca ca nu observa inexistenta acestei conditii la dosarul procurorului general. Cine a avut 36 de ani doar calificativul 'foarte bine' si nu a fost niciodata contestat sub aspectul substantei profesionale pe care o are nici acum nu e contestat. Daca veti analiza cu atentie, veti avea o radiografie completa a tuturor acestor afirmatii, ziceri penibile, care sunt trecute in asa-zisa analiza a activitatii procurorului general. Nici titlul nu este corect si pretinde ca analizeaza activitatea unui magistrat al Ministerului Public", a declarat Augustin Lazar.



"Toata lumea asteapta sa nu mai platim daune, sa nu mai avem condamnari la CEDO pentru marile dosare si in public toata lumea sustine ca nu au manifestat diligenta procurorii sa faca aceste dosare. Pai cum sa faca dosarele, cand la fiecare cateva luni se destructureaza ceea ce reusim noi sa adunam la un loc, o echipa de profesionisti care lucreaza?", a spus Lazar.

Procurorul general sustine ca activitatea sa a fost supusa unui control al Inspectiei Judiciare, dar si unei evaluari a CSM, iar rezultatele au fost pozitive, astfel incat considera ca raportul redactat de ministrul Justitiei nu are o baza solida.Augustin Lazar a precizat ca, in 36 de ani de activitate, a fost notat numai cu calificativul "foarte bine", sustinand ca nu a fost nicio "conspiratie" intre fostul ministru al Justitiei, CSM si presedinte pentru ca el sa fie numit procuror general.In opinia sa, semnalul dat de Executiv prin intocmirea raportului de catre ministrul Justitiei "are semnificatia incalcarii independentei magistratului procuror si a Ministerului Public, in conditiile in care dosare importante, de interes maxim pentru opinia publica sunt in curs de solutionare".La finalul declaratiei, Augustin Lazar s-a scuzat de starea emotionala in care se afla, sustinand ca se simte intr-un moment special nu doar al carierei, "ci un moment special al Romaniei".

"Iar faclia, despre care cineva a sustinut in desert ca nu este tocmai asa cum trebuie, o sa aiba surpriza sa o vada circuland de la vechea generatie la noua generatie. Vom avea mereu magistrati independenti ca spirit. Nu trebuie sa fie tot aceiasi, ca mandatele uzeaza, dar vor transmite faclia demnitatii si a independentei magistraturii generatiilor urmatoare", a incheiat procurorul general.