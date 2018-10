"USR admite avantajele si potentialul major de dezvoltare a economiei romanesti prin folosirea resurselor de gaze care pot genera venituri la bugetul de stat, cresterea consumului casnic, dezvoltarea industriei petrochimice si a proiectelor energetice, locuri de munca bine platite si transfer de know-how.

Totusi, aceasta lege este umbrita de doua aspecte. In primul rand, sistemul de impozitare suplimentar nu a fost indeajuns de explicat. Nu stim, concret, cu cati bani din taxare se va alege statul la fiecare dintre etapele ciclului de productie. In al doilea rand, banii se vor duce intr-un cont special care va fi administrat discretionar, prin hotarari de guvern. Acest lucru inseamna ca se va hotari din pixul unor guvernanti unde se vor duce banii respectivi, fara rationamente economice sau criterii de piata.

«Cifrele prezentate de Ministerul Finantelor denota in continuare amatorism economic si lipsa de viziune pentru dezvoltarea viitoare a Romaniei. Am asteptat sa vedem niste estimari si scenarii de pret. S-a vorbit foarte mult de un pret de referinta de 130 de lei, insa nu s-a vorbit de pretul de vanzare pe piata interna la care de fapt se aplica impozitul special. Ce se intampla daca pretul stagneaza sau daca el creste? Trebuia sa vedem ce poate face Romania pentru a-si dezvolta industria petrochimica, industria consumatoare de gaz, sa vedem cat timp avem sa ne extindem retelele de gaze la nivel national, sa vedem ce facem cu consumatorii vulnerabili. Dintr-un proiect de asemenea anvergura pe urmatorii 30 ani, consumatorii ar trebui sa fie primii beneficiari pentru ca se vor bucura de pe urma unei mai mari concurente pe piata», a explicat deputata USR Cristina Pruna.

Strategia fiscala ar fi trebuit sa tina cont, in primul rand, atat de interesele bugetare cat si de nevoile reale de dezvoltare a societatii. Este totusi bine ca s-a tinut, in final, cont de clauza de stabilitate pentru mediul investitional pentru proiectele deja incepute, amendament pentru care USR a dat astazi un vot pozitiv.

Deputatii USR au iesit din sala inainte de votul pe Legea Offshore, in semn de protest dupa ce PSD a reluat in mod abuziv votul pentru transpunerea in legislatie a directivei europene privind spalarea banilor", mentioneaza sursa citata.