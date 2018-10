"Nu inteleg de ce le-ar fi afectata activitatea, pentru ca banuiesc ca sunt ONG-uri de buna credinta, care desfasoara activitati legale, transparente si nu au nimic de ascuns. Nu am inteles nici eu, nici colegii mei de ce este supararea asta", a declarat Dragnea, citat de jurnalul.ro.

In legatura cu articolul din lege potrivit caruia organizatiile si fundatiile trebuie sa-si declare beneficiarii, liderul social-democrat a tinut sa mentioneze ca in cazul in care persoanele beneficiare nu pot fi identificate, organizatiile vor mentiona doar domeniul si categoria, nu numele persoanelor in cauza.

Un numar de 40 de organizatii neguvernamentale au cerut Parlamentului sa nu voteze proiectul de lege pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, in forma actuala.