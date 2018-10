"Cred ca ceea ce se incearca la Bucuresti... Cred ca gresesc anumiti colegi care incearca lucrul acesta - nu vreau sa nominalizez - pentru ca PSD ar trebui sa fie un partid unit, pentru ca asa a castigat alegerile, asa avem foarte multa forta si cred ca pe unii ii sperie - dar unii cred ca fac jocurile altora in momentul in care incearca la Bucuresti sa submineze autoritatea doamnei primar general Firea", a spus ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

In egala masura, el a tinut sa mentioneze ca nu are informatii in legatura cu posibilitatea remanierii sale

"Nu am nicio informatie. Vom discuta in CEx. Respect decizia CEx. (...) Ceea ce am spus public de fiecare data mi-am asumat. Eu sunt un om cu principii si de fiecare data mi-am asumat tot ce-am spus si nu retractez nimic din tot ce-am spus public", a mai spus Stanescu, citat de dcnews.ro.