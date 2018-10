"Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore (...) se calculeaza prin aplicarea unuia sau unor procente de calcul, dupa caz, asupra veniturilor suplimentare obtinute din vanzarea gazelor naturale extrase din perimetrele offshore, asa cum acestea sunt determinate potrivit Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta lege, impozit din care se deduce valoarea investitiilor in segmentul upstream. Impozitul asupra veniturilor suplimentare offshore tine seama de pretul de referinta stabilit de ANRM pentru calculul redeventelor. Tranzactiile desfasurate sub pretul de referinta se impoziteaza la pretul de referinta.

Procentele de calcul a impozitului se calculeaza pe baza preturilor de vanzare a gazelor naturale practicate de catre titularii de acorduri petroliere referitoare la perimetre petroliere offshore pe baza grilei de preturi ajustate anual incepand cu 1 ianuarie 2019 cu indicele anual al preturilor de consum, dupa cum urmeaza: 30% din venitul suplimentar pentru preturile de pana la 85 lei/MWh inclusiv, 15% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 85 lei/MWh si mai mici sau egale cu 100 lei/MWh, 30% din veniturile suplimentare obtinute in urma practicarii unor preturi mai mari decat 100 lei/MWh si mai mici sau egale cu 115 lei/MWh", se arata in proiectul de lege, potrivit dcnews.