"Am citit cu atentie noile prevederi ale legii (cele aparute in presa ca nu le primim de la conducerea Camerei) - si vad cu satisfactie cum a reusit Calin Popescu Tariceanu sa ii bage mintile in cap lui Dragnea si sa revina la prevederile initiale din proiectul care plecase de la Guvern si fusese aprobat de Senat!



Toate cererile (legitime) ale investitorilor, care fusesera scoase de Dragnea la Camera Deputatilor in luna iulie, au fost reintroduse / tot ce pusese initial in proiect Guvernul Tudose apare in forma care va fi votata azi. Foarte bine.

Penibilul circului din iulie cand Dragnea striga pe la Parlament si seara la Antena 3 ca a modificat el radical legea s-a uitat / declaratiile fioroase ale lui Darius Valcov "daca cineva modifica si o litera din proiectul adoptat este tradare nationala" ne fac acum sa radem / iluzia lui Daddy ca negocieaza el cu companiile americane sa puna presiune sa il primeasca Trump si sa il ajute cu dosarele s-au dovedit o ridicola strategie “de Teleorman” / Livache - fiara anticapitalista din iulie s-a dovedit un simplu tigru din hartie.

Deputatii PSD care au votat in iulie propunerea aberanta de lege aparuta in ultimul moment de la Dragnea si Valcov fara sa aiba habar ce contine - vor vota acum noul proiect care este schimbat “pe ici pe colo prin partile esentiale” (poate doar Plesoianu sa se tina de cuvant si sa fie impotriva, dar ce conteaza?) / cativa trepadusi o sa baiguie in fata camerelor de luat vederi ce mare succes au obtinut - iar orbii din Opozitie o sa fie contra neintelegand ca au fost incluse ieri toate punctele sustinute acum o saptamana chiar de ei.

La televizor trompetele care in iulie laudau “vitejia” lui Dragnea in lupta cu investitorii o sa se faca in seara asta ca ploua si o sa bage repede inca o emisiune cu protocoale si Stat Paralel - de cate ori i-a “ars” Livache ce mai conteaza inca o data - telespectatorul oricum nu intelege nimic.

Episodul tragicomic al “Negociatorului fioros Dragnea care baga spaima in burgheji” se termina azi / sper acum sa ne comportam ca o tara stabila si predictibila , sa pornim investitiile si sa folosim resursele din Marea Neagra pentru dezvoltarea Romaniei - pana iese primul metru cub din Mare (prin 2022) spera sa iasa si Dragnea “de la Facultate”, a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.