"Toti ministrii Cabinetului trebuie sa iasa public si sa explice masurile bune pe care le-au luat, masuri care sunt de natura ca cetatenii Romaniei sa aiba o viata mai buna. Cei care nu comunica nu au ce sa caute in functii guvernamentale, pentru ca in primul rand calitatea de ministru este o calitate politica care e de natura sa aduca de fiecare data in fata cetatenilor masurile pe fiecare domeniu pe care il conduce un ministru", a afirmat Oprisan, la Parlament, inainte de inceperea sedintei Biroului Permanent National al PSD, potrivit dcnews.

Chestionat daca Paul Stanescu a comunicat bine, raspunsul lui Oprisan a fost unul negativ.

"In opinia mea, nu, nu a comunicat deloc. Este colegul meu, este om destoinic, un presedinte de Consiliu Judetean bun, dar la capitolul comunicare in ceea ce priveste activitatea MDRAP aceasta nu a existat", a spus Oprisan.