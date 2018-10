Update 13:00- "Eu nu voi face o evaluare legata de nume, voi face o evaluare legata de activitatea fiecarui ministru. Pentru noi acest lucru este importamt sa vedem fiecare ministru cum si-a indeplinit programul de guvernare. Nu ne vom referi la nume", a raspuns prim-ministrul intrebat despre remaniere, potrivit national.ro.

De asemenea, sefa Executivului a mai fost chestionata in legatura cu activitatea ministrului Justitiei, daca este sau nu multumita: "Nu este vorba despre cat sunt eu de multumita sau nemultumita. Vorbim aici de niste criterii, de o foaie de parcurs, vedem acea foaie de parcurs, sarcinile pe care le-a avut de indeplinit si apoi voi expune in CEx si voi lua o decizie".

Stirea initiala

"O remaniere va exista. Luni termin evaluarea", a mentionat sefa Executivului inainte de sedintei Biroului Permanent National al PSD, noteaza stirileprotv.ro.

Calin Popescu-Tariceanu a declarat marti seara ca nu are in vedere niciun fel de schimbare in lista ministrilor sai, cu mentiunea ca ministrul justitiei, Tudorel Toader, se bucura in continuare de sustinere din partea sa si a partidului pe care il conduce.