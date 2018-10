"De 11 ani raportul MCV ne indica faptul ca Romania face progrese permanente, dar nu ajunge niciodata la linia de sosire. Atata vreme cat raportul MCV a tinut o tacere nejustificata, nu as spune suspecta, dar o tacere care nu e in regula, in legatura cu existenta protocoalelor, cu gravele incalcari si derapaje din Justitie, ceea ce s-a intamplat la DNA, dati-mi voie sa va spun ca... Sigur astept cu curiozitate raportul MCV, care nu cred ca poate sa vorbeasca numai de o parte din probleme si pe celelalte sa le ignore", a declarat Tariceanu la Digi24.

Liderul ALDE sustine ca Romania a facut o "serie de eforturi, de reforme" cu privire la combaterea coruptiei.



"De la patru recomandari la inceput am ajuns la 12. Raportul spunea de fiecare data ca Romania a facut progrese, dar au mai adaugat ceva, au mai adaugat ceva... Avem si la Bruxelles o gramada de functionari care vor sa-si justifice existenta. Sunt salarii bune, pozitii confortabile, pensii de exceptie. Nu sunt numai eu cel ce face remarci de genul asta. Nu e corect ce s-a intamplat cu MCV. Nu-mi place sa vorbesc de vecini, dar de data asta nu am alta explicatie sa va dau. In Bulgaria nu s-a facut nimic de 11 ani, dar nimic. (...) In Bulgaria nu se vorbeste de nimic. Sunt subiecte tabu de care la ei nu se discuta. Nu exista parlamentar bulgar care sa duca in discutie la Parlamentul European... Bulgaria aparent, pentru ca realitatea nu e asta, sta mai bine decat Romania. Adica Romania a facut o serie de eforturi, de reforme, a avut un parcurs, sa zicem, de succes in ceea ce consta combaterea coruptiei. Sigur ca au fost excese, abuzuri s.a.m.d.. Hai sa spunem ca sunt si niste lucruri probabil care s-au facut corect. Ei bine, Romania nu este premiata pentru lucrul asta, cu toate ca a facut niste eforturi. Raportul MCV, va spun, il astept cu mare curiozitate. (...)



Timmermans, cu care am avut niste discutii in fiecare an, in ultimii ani (...) a inceput sa constientizeze ca exista aceste probleme. E absolut necesar acest dialog, pentru ca exista dezinformare, exista informare unilaterala. Am cerut Comisiei Europene sa spuna cine sunt expertii care furnizeaza informatii din tara. Opacitate totala. Nimic. Nu vrea sa se puna un cuvant. (...) MCV nu este Dumnezeu pe Pamant (...), pentru ca la MCV lucreaza niste oameni care au simpatii, antipatii, pot sa faca greseli, ca sunt umane. Presupunem ca sunt de buna intentie, dar sunt si ei supusi acelorasi riscuri si capcane in care putem sa cadem cu totii. Nu inseamna ca documentul odata elaborat elaborat este perfect, nu are niciun punct care sa fie gresit, este necriticabil, este lacrima, este litera de lege. (...) MCV nu a fost hotarat sa functioneze sine die. Romania a facut progrese importante. Exista un anumit moment dincolo de care, am sesizat si eu si foarte multi, acest mecanism este folosit ca un fel de instrument de control, presiune, nu de verificare, pentru ca progrese s-au facut", a mentionat el, citat de antena3.ro.