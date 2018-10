Raportarea si, in cazul sanatatii, plafonarea asigurarilor sociale si de sanatate la salariul minim, pentru lucratorii independenti si persoanele fara venituri, trebuie sa inceteze. Asigurarile sunt contributive, ar trebui sa platim in functie de cat castigam, iar plafonarea acestor contributii sa nu se traduca intr-o povara pentru cei mai precari si un privilegiu suplimentar pentru cei deja privilegiati. Altfel, vom deconta peste o generatie factura sociala a unor categorii intregi cu sanatatea afectata si aflate in imposibilitatea de a se intretine la batranete.

"Pe langa faptul ca veniturile lucratorilor independenti – actori, artisti vizuali, muzicieni, graficieni, traducatori, jurnalisti, muncitori in agricultura, in service-uri auto, in comert, in constructii etc. – sunt prin definitie variabile, fluctuante, o mare parte dintre ei castiga, la fel ca 46% dintre angajatii din Romania, sume in jurul valorii salariului minim sau putin sub acesta. E vorba despre aceia dintre ei aflati la inceput de cariera, tinerii, dar si cei care opteaza pentru o munca mai flexibila pentru ca trebuie sa aiba grija de propria familie sau de cei care lucreaza in zone defavorizate economic, unde banii in general sunt putini. Conform statisticilor ANAF, doar aproximativ jumatate dintre cei 1,3 milioane de lucratori independenti inregistrati in Romania in cel mai recent raport Eurostat au depus declaratia fiscala prin care se asigura in sistemul public de sanatate si, in cazul unora dintre ei, in cel de pensii."

In zona culturii munca este exclusiv de natura independenta

Exista domenii intregi – din zona culturii – in care munca este exclusiv sau preponderent de natura independenta, nu salariata: traducerea literara, artele vizuale, cinematografia, chiar ilustrarea de carte. Niciunul dintre cei care lucreaza ca independent nu era pregatit ca salariul minim sa se mareasca din nou in cursul aceluiasi an, asa cum a anuntat acum Guvernul, iar multi dintre ei nu vor mai avea obligativitatea platii contributiilor si nu-si vor permite sa opteze voluntan nu doar pentru asigurarea de pensie, dar nici macar pentru cea de sanatate.

"Aceasta guvernare trebuie impiedicata sa-i faca pe oamenii care muncesc independent sa se lipseasca de propriile drepturi, sa-si sacrifice accesul la sanatate din cauza ca el devine un lux tocmai pentru cei mai vulnerabili dintre noi. Ca membru in Comisia de cultura care considera ca, fara cultura, nu existam ca natiune, dar si ca persoana care cunoaste prin propria experienta cat de greu este sa te intretii ca artist, cred ca avem datoria sa ne opunem felului in care Guvernul actual isi bate joc de tinerii artisti independenti", a declarat deputatul Iulian Bulai, membru in Comisia pentru cultura, arte si mijloace de comunicare in masa si secretar al Biroului Permanent al Camerei Deputatilor, potrivit unui comunicat.