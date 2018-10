Chestionat daca ia in calcul aceste aliante electorale, Ludovic Orban a declarat ca PNL "va gasi cea mai buna strategie pentru a castiga alegerile".

"Cand am fost ales presedinte al PNL mi-am asumat obiectivul de a castiga alegerile prezidentiale, alegerile locale si alegerile parlamentare. In functie de situatia de la momentele respective, vom decide care este cea mai buna strategie. Preocuparile mele sunt in primul rand sa unesc PNL cu cetatenii Romaniei, sa intensific comunicarea intre membrii PNL de la nivel local, judetean si parlamentar cu oamenii", a declarat liderul PNL, potrivit jurnalul.ro.