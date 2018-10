"Nu stiu sa va spun exact. Asteptari... Intotdeauna am asteptari. Mi-as dori ca presedintele sa ne spuna ce preocupari are, care sunt problemele pe care le vede si ceea ce va pot spune este ca astazi am lucrat cu colegii mei cu care vom merge maine, sa ne conturam si noi un punct de vedere pe care-l vom prezenta presedintelui. (...) Mi-as dori ca sa gasim un teren comun de discutii si de intelegere. Sigur, cred ca asta e scopul unor astfel de consultari. Sau, in fine, poate presedintele nu vrea sa ne spuna nimic si doreste sa afle de la noi ce vrem sa facem in continuare. Nu stiu. Vedem. Maine, dupa consultari, vom putea sa vorbim", a declarat Tariceanu la Digi24, potrivit Agerpres.

Intrebat daca exista posibilitatea unui pact in legatura cu Justitia intre toate partidele in Romania, Tariceanu a spus ca nu ar refuza "de plano" o astfel de idee, dar depinde ce presupune acesta.

"Sa va spun ceva. Nu stiu ce inseamna un pact. Nu din cauza asta - ca au mai fost si ca ar fi demonetizata ideea. N-as refuza 'de plano' o astfel de idee. Dar depinde ce punem in el. Ca trebuie sa punem si carne, si legume, si sare si piper, de toate. Adica nu putem ca un pact sa vizeze, nu stiu, o intelegere pe o bucatica. (...) Stiu bine ce vrem sa-i spunem presedintelui maine. Numai ca nu pot sa va spun asta seara. Nu pot sa va spun mai mult. Astept sa vedem daca presedintele... Nu stiu daca aceasta idee ii apartine presedintelui. Nu stiu daca va solicita asa ceva, dar punctul nostru de vedere, al ALDE, e structurat de multa vreme pe un lucru care e foarte clar: statul de drept inseamna a avea in centru cetateanul cu drepturile si libertatile lui. Garantarea drepturilor si libertatilor trebuie facuta de cadrul legislativ si de institutii. Si asta inseamna statul de drept. Daca statul de drept inseamna protocoale, servicii de informatii, procurori, judecatori pe o filiera nesanatoasa, atunci pozitiile noastre n-au cum sa coincida", a mai spus Calin Popescu-Tariceanu.