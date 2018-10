"S-a luat decizia reintroducerii salariului minim brut garantat in plata diferentiat in functie de nivelul de studii sau de vechimea in munca, concept care a mai fost aplicat in Romania inainte de anul 2011: 2350 de lei brut, adica cu 13% mai mult fata de cel castigat de persoanele fara studii superioare sau cu vechime mai mica de 15 ani.

Mentionam ca Executivul s-a aratat astfel deschis unei propuneri formulate de sindicate la ultima sedinta a Consiliului National Tripartit, propunere care este in concordanta si cu prevederile Programului de Guvernare.

In urma discutiilor purtate cu sindicatele si patronatele, s-a ajuns la concluzia unanima ca majorarea salariului minim este necesara, singura divergenta fiind asupra datei de la care se va aplica masura: sindicatele au solicitat 1 noiembrie 2018, patronatele – 1 ianuarie 2019.

Guvernul va lua o decizie in cel mai scurt timp posibil, care va fi comunicata public, astfel incat ordonatorii de credite si companiile din Romania sa pregateasca punerea in aplicare a masurii", se arata intr-un comunicat al Guvernului.