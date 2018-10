"Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, domnul Augustin Lazar, reaminteste demersurile facute de Ministerul Public prin care au fost analizate propunerile de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, inclusiv prin consultarea unitatilor de parchet si a structurilor specializate, analize ce au identificat prevederile neconstitutionale care afectau aspecte esentiale ale procesului penal, reglementarea unor infractiuni, precum si incalcarea standardelor privind calitatea legilor, privind securitatea juridica. In acest sens au fost si comunicatele din datele de 19 iunie 2018, 25 iunie 2018, 3 iulie 2018 si 13 iulie 2018.

Concluziile Avizului Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, adoptat la data de 20 octombrie 2018, au confirmat ingrijorarile procurorilor cu privire la faptul ca noile coduri vor contine, in situatia intrarii in vigoare, contradictii care vor cauza incertitudine legala pentru o perioada lunga de timp. De asemenea, multe dintre modificari ar putea afecta grav eficacitatea sistemului judiciar in lupta impotriva coruptiei si a altor infractiuni grave.

Luand act de recomandarea Comisiei de revizuire in ansamblu a legilor de modificare, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie reafirma disponibilitatea Ministerului Public de a contribui, prin consultarea tuturor unitatilor de parchet, la sprijinirea demersurilor de reevaluare a modificarilor Codului penal si a Codului de procedura penala, astfel incat sa se creeze prin adoptarea acestor acte normative premisele indeplinirii rolului constitutional de reprezentare a intereselor generale ale societatii, de aparare a ordinii de drept, precum si a drepturilor si libertatilor cetatenilor.

Totodata, atrage atentia asupra concluziei formulate in Avizul Comisiei de la Venetia privind modificarile aduse legilor nr. 303/2004, nr. 304/2004 si 317/2004, adoptat la data de 20 octombrie 2018, conform careia independenta procurorilor poate fi afectata de prevederile privind numirea si eliberarea din functie a procurorilor din varful ierarhiei si care stabilesc rolul ministrului justitiei in aceste proceduri, precum si asupra recomandarii de reexaminare a acestor prevederi prin mentinerea rolului CSM si a Presedintelui Romaniei", se arata intr-un mesaj transmis de Augustin Lazar pe pagina de Facebook a Ministerului Public.