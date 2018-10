"Parerea mea este ca nici macar 4,1% nu va fi, exista deja o franare. Uitati-va ce se intampla de trei luni in privinta consumului, exista o scadere a cererilor, o restrangere a consumului. La baza cresterii economice, guvernul nu a folosit decat un singur motor, si anume stimularea artificiala a consumului prin cresterea veniturilor, in special in sectorul public, fara o baza economica, si prin cresterea salariului minim. De asemenea, relaxarea conditiilor de creditare care a dus la cresterea consumului artificial, care nu este bazata pe realitatile economice si pe puterea reala de cumparare a populatiei. Asta a dezechilibrat balanta comerciala, deficitul comercial a fost intr-o crestere permanenta, asta a pus presiune pe leu, asta a generat cresteri de preturi, a dus la inflatie. Avem cea mai mare inflatie din Uniunea Europeana", a declarat presedintele PNL, potrivit stiripesurse.ro.

Liderul PNL a cerut inca o data demisia actualului guvern si a precizat ca liberalii sunt pregatiti sa isi asume conducerea tarii.