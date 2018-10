"Nu am discutat acest subiect in cadrul coalitiei, am abordat cu doua-trei saptamani in urma aceasta problema de principiu, i-am transmis colegului Dragnea ca la ALDE nu am in vedere niciun fel de schimbare in lista ministrilor pe care ii avem (...).

Eu am facut o declaratie publica, cu putin timp in urma, cand am declarat fara echivoc ca ministrul Toader se bucura de sustinerea noastra, ca este un ministru foarte bun, ca are performanta, ca a dus nivelul de prestanta al functiei undeva sus cum nu a mai fost in ultimii ani, ca a aratat curaj, determinare, pricepere profesionala serioasa. Nu stiu de unde a aparut aceasta informatie (n.r. - ca nu mai este sustinut de Tariceanu) si o dezmint categoric", a precizat Tariceanu la Digi TV, potrivit jurnalul.ro.