"In ceea ce ma priveste, nu sunt pregatit pentru nimic in lume sa-mi cobor standardele in ceea ce priveste statul de drept sau justitia din Romania. Statul de drept trebuie sa ramana statul de drept, justitia trebuie sa ramana independenta, iar democratia din Romania nu poate fi atacata sub nicio forma. Este pozitia mea orice s-ar intampla. Pe de alta parte, e evident ca toata lumea din Romania intelege importanta unei Presedintii de succes a Consiliului UE.

Eu sunt pregatit si se pare si Guvernul este pregatit sa lucram, sa colaboram in vederea Presedintiei si va fi una de succes, dar acest lucru nu inseamna absolut deloc ca eu voi avea standarde mai scazute in ceea ce priveste reforma justitiei. Vom avea in continuare o dezbatere aprinsa in Romania pe aceasta tema, dar Presedintia, pe de alta parte, va fi una decenta, una de succes si pe acest capitol vom avea o cooperare institutionala", a spus Iohannis, potrivit Antena3.ro.