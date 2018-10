"Ne asteapta o perioada extrem de dificila, avem dosare extrem de grele pe care dorim sa le tratam intr-un mod echitabil, dar si cu foarte multa determinare spre un rezultat pozitiv sau optimist. Nu intotdeauna va fi posibil. Unul dintre dosare se numeste Brexit si aici cu siguranta lucrurile sunt inca intr-o faza care depinde foarte mult de negocierea care se poarta. Insa noi ne dorim sa ajungem la un acord cu Marea Britanie si dorim sa avem acest acord foarte repede. Romania se va implica atat cat presedintia Consiliului poate sa se implice in acest lucru. Aici avem, in ce priveste negocierea Brexit, o prima dovada palpabila, clara si transparenta a eficientei colaborarii - faptul ca cei 27 au lucrat strict impreuna, au acceptat o singura echipa de negociere a adus rezultate notabile. Iata ca unitatea este un concept al politicienilor cu viziune", a precizat seful statului roman, in Parlamentul European, unde a participat la dezbaterea privind viitorul Europei.

Un alt dosar mentionat de Klaus Iohannis a fost cel privind cadrul financiar multianual, scrie Agerpres.



"Avem un dosar care (...) stiu ca va este drag si ne este drag. Este vorba despre cadrul financiar multianual. Trebuie sa ajungem la un progres cu acest dosar. Faptul ca dvs, Parlamentul, ne incurajati pe noi din Consiliu sa mergem spre o crestere a bugetului este, in opinia Romaniei, un lucru bun, dar negocierea va trebui sa continue practic. Si aici Romania se va implica si speram sa avem daca nu chiar finalizarea negocierilor macar progrese semnificative in zone sensibile in acest buget", a aratat presedintele.

Iohannis: Romania e un stat de drept si democratic

Migratia este tema unui alt dosar care urmeaza sa fie gestionat de viitoarea presedintie a Consiliului UE. "Trebuie sa ajungem cat se poate de repede la o abordare comuna. Daca nu reusim sa definim o politica europeana in acest domeniu, atunci vom avea o problema majora. Romania se va implica pentru a progresa in aceste negocieri. (...) Pana acum am actionat in urma unei crize. Noi trebuie sa actionam inaintea unei crize, asta am vrut sa spun cand am spus ca UE trebuie sa actioneze preventiv. Noi stim cum functioneaza lumea, dar trebuie sa ne si pregatim sa facem fata la efectele acestei functiuni. In timpul presedintiei Romaniei vor avea loc alegerile europene si in timpul campaniei pentru alegerile europene vom avea Summitul de la Sibiu. Acest summit este extrem de important pentru Romania si pentru UE (...) pentru faptul ca are tema unica si clara - viitorul Uniunii Europene. Vom discuta si vom creiona o gandire despre Uniunea Europeana clara, limpede, de inteles pentru cetateanul european, nu numai politicianul european. Iar alegerile pentru PE de anul viitor ne vor oferi o radiografie, ne vor arata daca noi toti am fost credibili, daca am stiut sa generam proiecte credibile, daca stim sa desenam un viitor pentru UE sau daca mai avem un pic de lucrat", a mai spus Klaus Iohannis."In decembrie 1989, noi romanii am decis ca nu mai suportam dictatura comunista si am inlaturat-o. De atunci construim o democratie pe care noi, romanii, ne-o dorim, bazata pe ceea ce se numeste valori democratice europene, valorile UE. In acesti aproape 30 de ani, Romania s-a schimbat, s-a schimbat profund. Suntem o tara din estul Europei care in continuare crede in democratia de tip european. Romania este o tara cu o economie in crestere, care reprezinta un pol de stabilitate in regiunea geografica in care ne regasim, este o tara care aspira la statutul de lider in domenii precum cele pe care le-am mentionat, Romania este o tara apreciata si responsabila pentru securitatea pe care o livreaza si in regiune si in NATO si in alta parte. Noi, romanii, am inteles demult ca nu putem ramane receptori de ajutor si de securitate, dar trebuie sa ne asumam un rol mult mai greu in care credem - cel de furnizor de securitate si asta facem. Romania este un stat de drept, este un stat democratic. In Romania exista o dezbatere politica si in Romania exista o democratie foarte vie. Nu vreau sa intru in detalii ale dezbaterii interne din Romania, dar pot sa va asigur ca eu sunt hotarat sa raman implicat pentru a garanta romanilor pastrarea valorilor democratice, regulilor si principiilor unui stat de drept si continuarea unei lupte foarte dure, grele, dar drepte, a luptei impotriva coruptiei", a declarat Klaus Iohannis, in Parlamentul European.

El a sustinut ca in Europa exista mai multe probleme, iar una dintre ele este conexiunea dintre cetateni si politicieni, aratand ca de multe ori aceasta este slaba.

"Cetatenii nu inteleg ce fac politicienii si din pacate unii politicieni nu inteleg ce vor cetatenii. In Romania, cetatenii au spus clar ce vor, iar eu, care am fost ales de un numar semnificativ de romani, am inteles ca ei doresc sa continue acest mesaj cu care am inceput pentru o Romanie democratica, o Romanie europeana, o Romanie integrata profund in UE, o Romanie care pastreaza intact statul de drept si care lupta, si trebuie sa spun cu rezultate notabile, impotriva coruptiei. Ca exista controverse este adevarat, dar spuneti-mi ce democratie parlamentara ar fi aceea fara controverse, iar eu sunt hotarat ca din aceasta lupta va castiga Romania europeana, Romania democratica si ma voi implica pentru acest lucru", a afirmat seful statului.