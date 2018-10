"Astazi am avut o intrevedere cu reprezentantii Sindicatului Grefierilor! Contrar celor afirmate in spatiul public, nu am facut declaratii cu privire la statutul de membru al echipei guvernamentale!", a scris el pe Facebook.

Aceasta precizare survine dupa ce in spatiul public au aparut informatii potrivit carora Tudorel Toader ar fi transmis Sindicatului Grefierilor ca nu mai poate participa la intalnirea programata, intrucat ar fi urmat sa nu se mai afle la conducerea Ministerului Justitiei, scrie aktual24.ro.