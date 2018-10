"Maine imparte cetatenii tarii in romani de etnie romana ( care sunt controlati de ANAF) si romani de etnie maghiara sau germana sau alta minoritate ( care nu pot fi controlati de ANAF) ! Pentru ca Mosierul Dragnea poate sa trateze diferit iobagii de pe mosia sa Romania - indiferent de Constitutia sau legile tarii!", a scris Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook.

Sa explic pe intelesul tuturor:

1. Dragnea vrea sa treaca din nou prin Camera Deputatilor Legea “off shore” privind resursele Romaniei din Marea Neagra - adica sa decida doar el ( fara nicio consultare si niciun control) de ceea ce apartine Romaniei / Marea Neagra devine un Teldrum, un Lac Belina sau o Ferma de porci pe care o trecem din proprietatea romanilor in proprietatea Famigliei Dragnea / are insa nevoie de votul deputatilor UDMR si ai Minoritatilor Nationale

2. In acelasi timp se afla la vot la Camera Deputatilor o lege privind combaterea spalarii banilor / deputatii UDMR si de la Minoritati au afirmat insa ca nu ii dau votul lui Dragnea pentru niciunul din cele doua proiecte din cauza introducerii unei prevederi care da drepturi abuzive pentru ANAF in controlul activitatii asociatilor si fundatiilor neguvernamentale / acest control este una dintre ideile preluate de Dragnea de la Viktor Orban privind controlul societatii prin mijloace de presiune si santaj

3. Deputatii UDMR si ai Minoritatilor au cerut scoaterea acelui articol abuziv pentru TOATE organizatiile neguvernamentale / in stilul coruptiei instittutionalizate Dragnea a decis sa nu rezolve problema ci sa le dea respectivilor deputati o “spaga legala” : ANAF ii controleaza in continuare pe toti cu EXCEPTIA acelor fundatii si asociatii “ale Minoritatilor Nationale”

4. Prevederea propusa este o oferta otravita ( toti romanii ii vor acuza pe UDMR si Minoritati ca ii vand pt niste interese proprii) si este flagrant neconstitutionala ( nu poti sa faci legi fiscale si administrative care sa discrimineze pe criteriul apartenentei etnice a asociatilor )!

5. In practica un asemenea sistem se va dovedii absolut imposibil : ca exemple : daca faci o Fundatie pentru sprijinul copiilor saraci in Ialomita vine ANAF ul peste tine - daca o faci in Harghita nu te poate controla / o asociatie sportiva de sprijin pentru o echipa de fotbal din Craiova este controlata - una pentru o echipa de fotbal din Sfantu Gheorghe nu / daca numele asociatilor este Popescu vine ANAF in control - daca este Arpad nu vine!!! Intelegeti idiotenia?

6. Deputatii ProRomania vor vota categoric IMPOTRIVA unei asemenea ticalosii si aberatii legale / si vom intocmi imediat dupa vot o sesizare la Curtea Constitutionala

7. Deputatii UDMR si ai Minoritatilor sper sa nu accepte acesta oferta otravita a lui Dragnea - si sa sustina in continuare ca ceea ce este incorect pt ei este incorect si pentru restul romanilor

8. Deputatii PSD ( mai ales cei din Ardeal) vreau sa stie ca acasa oamenii ii vor intreba cum voteaza ca Popescu sa fie controlat de ANAF si Arpad nu/ si cate ticalosii vor mai vota impotriva intereselor alegatorilor si ale tarii/ iar scuza ca ei nu au ce sa faca si trebuie sa se supuna vointei lui Dragnea .... jenant!

9. Pentru fraierii care inca mai cred povestile cu Dragnea care se lupta cu Soros - vedeti ca prin prevederea asta ANAF NU mai poate controla banii din fundatiile lui Soros pt ca acesta apartine “unei minoritati nationale”.